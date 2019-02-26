"العفو الدولية" تدعو المغرب لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"

دعت منظمة العفو الدولية، المغرب إلى "إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وعدد من الصحفيين الموقوفين"، منتقدةً "استمرار توقيف الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة "أخبار اليوم"، معتبرةً أن "إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، الخيار السليم من أجل المضي نحو مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان".

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