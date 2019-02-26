أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأنه "من المتوقع أن تستضيف أبوظبي غدا الأربعاء اجتماعا بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ومدير المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله"، موضحة أنه "من المتوقع عقد لقاء تحاول فيه الأطراف الليبية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح حقل الشرارة، أضخم حقل نفطي في ليبيا".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: السراج وحفتر سيجتمعان غدا بأبوظبي لحل مسألة حقل الشرارة الليبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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