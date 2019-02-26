حملة الرئيس الجزائري: بوتفليقة سيقدم طلبا رسميا للترشح في 3 آذار المقبل

أعلنت حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن "بوتفليقة سيقدم طلبا رسميا للترشح في 3 آذار المقبل".
وكان بوتفليقة قد أعلن ترشحه لعهدة رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في نيسان القادم، ليستمر في موقعه الرئاسي منذ عام 1999 حتى الآن.
وأكد الرئيس الجزائري، في رسالة ترشحه، أنه يعتزم "بدءا من هذه السنة"، و في حالة انتخابه، بتنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى إعداد "أرضية سياسية و اقتصادية و اجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء الدستور".
وكان ائتلاف ما يسمى بالتحالف الرئاسي في الجزائر قد أعلن ترشيح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لولاية خامسة.
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