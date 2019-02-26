مسؤول ايراني: السلطات الإيرانية تفرج عن 36 ألف سجين

أعلن رئيس مصلحة السجون الإيرانية أصغر جهانكير، أن "60 ألف سجين شملهم قرار عفو شامل أصدره المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية"، مشيراً إلى أنه "مع تنفيذ قرار العفو الشامل للسجناء، فقد تم حتى اليوم الإفراج عن 36 ألف سجين، وتخفيض العقوبة عن 24 ألف سجين آخر".

كما أعلن جهانكير أنه "تم الإفراج وتخفيض العقوبة عن 804 سجناء من الرعايا الأجانب"، مشيراً إلى أنه "تم إلى حد الآن إخلاء سبيل 539 نزيلا من السجناء الأجانب بينهم 13 امرأة، وتخفيض العقوبة لحوالي 265 آخرين".