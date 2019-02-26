"المرصد": مقتل 20 عنصرا من قوات النظام السوري بهجمات في حلب خلال الـ48 ساعة الماضية

ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنّ "المنطقة المنزوعة السلاح تشهد تصعيدًا آخر، إلى جانب التصعيد من عمليات القصف البري والجوي لقوات النظام السوري واستهداف الفصائل لمناطق سيطرة الأول"، موضحًا أنّ "التصعيد يتمثّل في عمليات استهدافات مباشرة لمواقع الجابين، عبر عمليات إنغماسية وبصواريخ مباشرة لآليات لهم، واشتباكات وقصف متبادل".

وبيّن "أنّه رصد تنفيذ تنظيم "حراس الدين" الجهادي، عملية إنغماسية في القطاع الجنوبي من ريف حلب، على موقع لقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في محور وريدة، الأمر الّذي تسبّب بخسائر بشرية بين الجانبين، إذ قُتل ما لا يقلّ عن 5 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قُتل وأُصيب عدد من المهاجمين".

وأوضح المرصد أنّ "بذلك، فإنّ عدد قتلى قوات النظام ممّن قتلوا خلال الـ48 ساعة الماضية في عمليات استهدافات وقصف للفصائل الجهادية وفصائل أخرى في قطاعات ريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، بالإضافة لريف حماة الجنوبي، يرتفع إلى 20، في حين ارتفع إلى 9 عدد مقاتلي الفصائل الجهادية وفصائل أخرى ممّن قتلوا خلال الفترة ذاتها في قطاعات حلب وحماة وإدلب".