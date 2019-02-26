RT: وزير الزراعة الإسرائيلي اقتحم المسجد الأقصى برفقة عناصر من الشرطة

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن "وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرييل، اقتحم اليوم المسجد الأقصى برفقة عناصر من الشرطة ومجموعة من المتطرفين"، موضحةً أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أوعز بضرورة تطبيق أمر المحكمة الإسرائيلية بخصوص إغلاق مصلى باب الرحمة".

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