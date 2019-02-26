النشرة: الجيش السوري يسقط طائرتين مسيرتين للمسلحين بريف حماة الشمالي

افاد مراسل "النشرة" في سوريا عن "تراجع حدة الاشتبكات بين الجيش السوري والمسلحين على طول خط وقف التصعيد في شمال حماه وادلب بعد يومين من تبادل القصف العنيف وتمكن الجيش السوري من إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للمجموعات المسلحة على محور بلدة عطشان بريف حماة الشمالي في وقت استهدف المسلحون المتمركزون في اللطامنة المدنيين في بلدة الصفصافية كما استهدفوا بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية واقتصرت الأضرار على الماديات".

ورد الجيش السوري على ذلك باستهداف مواقع المسلحين في قرية الكركات غرب حماة واستهداف محاور تحركهم في مدينة خان شيخون وقرية القصابية بريف إدلب الجنوبي ومدينة سراقب بالريف الشرقي.