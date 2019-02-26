الصليب الاحمر اللبناني يقدم الرعاية الصحية في بلدية حارة صيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان قسم الخدمات الطبية والاجتماعية في الصليب الاحمر اللبناني باشر بالتعاون مع بلدية حارة صيدا تخصيص كل نهار ثلاثاء في القصر البلدي يوما للمعاينة الصحية المجانية وتقديم الادوية للبنانيين والسوريين وغيرهم من جنسيات ضمن الامكانيات المتاحة.

واشاد رئيس البلدية سميح الزين في تصريح له اليوم بدور الصليب الاحمر اللبناني في خدمة ورعاية الناس صحيا واجتماعيا مثنيا على مستوى التعاون بين الطرفين وقال:" ان البلدية حريصة على تسهيل عمل الصليب الاحمر حتى يتمكن من القيام بدوره الانساني."