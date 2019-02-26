نزار زكا اعلن وقف إضرابه عن الطعام

أعلن نزار زكا، وقف إضرابه عن الطعام لأسباب تتصل بالعائلة.وأكد زكا، في رسالة له أن عودته عن هذه الخطوة التصعيدية يعود أولا كإستجابة الى إلحاح عائلته عليه، وثانيا الى أسباب، منها سياسية، سيتطرق اليها في القريب العاجل، لافتا الى ان "المضايقات بسبب اضرابه عن الطعام قد مورست عليه بشكل متواصل في هذه الفترة وكانت شديدة ولا تحتمل".

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