اللقيس: الاولوية لسلامة الغذاء والوزارة للجميع

أبلغ وزير الزراعة حسن اللقيس "وفد مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان انه وجه كتابا الى السفارة المصرية لتذكير الجهات المعنية في مصر بأن الاتفاق الذي تم التوصل اليه ينص على تصدير 50 ألف طن من البطاطا المصرية الى الاسواق اللبنانية (40 ألف طن للأكل و10 آلاف طن بطاطا للصناعة)، وبالتالي فلن يكون هناك اجازات او استثناءات لأحد".

كلام اللقيس جاء خلال استقباله الوفد بالإضافة إلى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وتجمع مزارعي البطاطا في البقاع، حيث أكد اللقيس خلال اللقاء انه "سيعطي الاولوية لسلامة الغذاء في عمله، والوزارة للجميع وواجباتنا ان نعمل للحفاظ على الاسواق وفتح أسواق جديدة، مع التشديد في اطار الاستيراد على منع الاغراق ومزاحمة المنتج الزراعي المحلي، وفي مجال الخضار هناك حاجة لحماية مزارعي البيوت المحمية والاكيد ان هناك حاجة اساسية للتعاون بين الجميع لتأمين التوازن بين المنتج والمزارع والمستهلك والتاجر استيراداً ام تصديراً".

وشدد اللقيس ان "الوزارة تعمل على تأمين النوعية الأفضل من القمح عبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لافتاً الا انه يفضل ان يتم توزيع القمح مجاناً على المزارعين"، مؤكداً انه "سيعمل جاهداً لكي يتم استلام القمح في وقت باكر لتسويقه ومع الاسراع في اقرار الموازنة باكراً فإن ثمن القمح سيصل باكراً الى المزارعين".

ولفت اللقيس إلى أن "التعاون في ترشيد استخدام المبيدات والالتزام بفترات التحريم وتطوير الارشاد الزراعي وتحسين الاوضاع البيئية في الاحواض المائية والانهار سيساهم في خفض الفاتورة الصحية، مما يسمح بزيادة الاستثمار الحكومي لتطوير ودعم القطاع الزراعي".

وأعلن اللقيس ان الوزارة رفعت كتابا الى مجلس الوزراء لشراء جهاز للرش بالطائرات لإنجاز عمليات المكافحة الشاملة للآفات الزراعية.

كما استقبل اللقيس النائب السابق كاظم الخير والنائب قاسم هاشم ووزير الخارجية السابق عدنان منصور.