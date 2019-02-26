وفد من حزب البعث اجتمع مع وفد من التنظيم الناصري: لضرورة مواجهة الصعاب المعيشية

أعلنت القيادة القطرية لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" في لبنان، أنّ "اجتماعًا عُقد في مبنى القيادة القطرية للحزب البعث، ضمّ وفدًا من "التنظيم الشعبي الناصري" برئاسة أمين الشؤون السياسية خليل الخليل، عضو الأمانة العامة صلاح بسيوني وعضو الأمانة السياسية مصباح الزين"، لافتةً إلى أنّ "عن "حزب البعث" شارك الأمين القطري المساعد نبيل قانصوه، أمين فرع بيروت حسان حلواني وعضو لجنة المتابعة في لقاء الأحزاب فايز ثريا".

وأوضحت في بيان، أنّ "بدايةً، تمّت مناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية، وأكّد المجتمعون ضرورة مواجهة الصعاب المعيشية الّتي يمرّ بها لبنان والمنطقة، وضرورة التنسيق ضمن الإطار الوطني والقومي الجامع، والتأكيد على الهوية الوطنية العابرة للطوائف والمذاهب، والتنسيق في مجال الأنشطة التي تهم أحزاب محور المقاومة".

وركّزت القيادة على أنّ "المجتمعين ثمّنوا عاليًا القمة السورية الإيرانية الّتي ضمّت الرئيس السوري بشار الأسد وقائد الثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، الّتي أكّدت صمود سوريا في وجه الحرب الكونية عليها ودعم إيران وروسيا والمقاومة لتحقيق المزيد من الانتصارات".