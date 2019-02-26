الخازن: كل من وظف خلافا للقانون يجب محاسبته

أكد النائب فريد الخازن في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "كل من وظف خلافا للقانون يجب محاسبته، وهذه فضيحة العصر وهي مكشوفة وواضحة لا داعي للعمل على إثباتها، والمطلوب هو إبطال عقود التوظيف الجديدة فورا والتوقف عن دفع أي راتب غير قانوني لأي كان"، مضيفا:"هنا يبدأ الإصلاح كفى فسادا وكذبا وهدرا للمال العام".

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