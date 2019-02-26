ترامب يصل إلى هانوي قبيل بدء قمته الثانية مع كيم

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي (د ب أ)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى هانوي، قبل يوم واحد من بدء القمة الثانية له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب مع كيم جونج أون غدًا الأربعاء في قمة تستمر يومين.

والتقى ترامب الزعيم الكوري الشمالي في قمة أولى في يونيو الماضي بسنغافورة.