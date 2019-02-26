مصادر اعلامية /وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتقدم باستقالته من منصبه..الاسباب

نقلت وكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، مساء الاثنين، عن مصادر في الخارجية الإيرانية بأن صبر الوزير جواد ظريف قد نفد ولم يعد باستطاعته إكمال مهامه.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني لم يقبل حتى الآن استقالة ظريف.

ونشر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يوم الاثنين تدوينة على موقع "انستغرام" أعلن فيها عن استقالته من منصبه.

المصدر خبراونلاين الايرانية