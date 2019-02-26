غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، الفندق الفخم الذي ينزل فيه بهانوي للقيام بزيارة إلى سفارة بلاده بعد ساعات على وصوله إلى فيتنام لعقد القمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتوجه موكب سيارات من فندق مليا في وسط المدينة إلى مقر السفارة الكورية الشمالية.
وخرج كيم جونغ أون من سيارة الليموزين برفقة شقيقته كيم يو جونج ومساعدين آخرين ودخل مبنى السفارة.
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وكان الزعيم الكوري الشمالي وصل في وقت سابق الثلاثاء إلى هانوي حيث استقبله حشد كبير وسط اجراءات أمنية مشددة.
وتعقد القمة بين كيم جونج اون وترامب الأربعاء والخميس في هانوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات من وصوله.. كيم جونج يزور سفارة بلاده في هانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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