الصين تحث الهند وباكستان على ضبط النفس

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانجوكالات:
حثت الصين، اليوم الثلاثاء، الهند وباكستان على "ضبط النفس"، بعد إعلان الجيش الباكستاني أن طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية انتهكت خط السيطرة الحدودي في منطقة كشمير وألقت "قذائف" هناك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "لو كانج" -في تصريح اليوم الثلاثاء - "نأمل أن يمارس الجانبان الهندي والباكستاني ضبط النفس، ويقومان بأفعال من شأنها المساعدة على استقرار الوضع في المنطقة، وتحسين العلاقات الثنائية بينهما".
وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي قد اتهم الهند بارتكاب "عدوان جسيم" قائلا: "إن بلاده لديها الحق في الرد بطريقة مناسبة".
ويأتي هذا الحادث وسط توترات بين باكستان والهند بعد هجوم انتحاري في 14 فبراير الجاري، استهدف شرطة هندية في جزء كشمير الخاضع لسيطرة الهند، راح ضحيته أكثر من 40 شرطيا.
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