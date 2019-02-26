بريطانيا تأمر بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري

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أمرت محكمة بريطانية، لندن بتسليم فرنسا رجل الأعمال ألكسندر جوهري أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا
وقد أعلن جوهري على الفور أنه سيطلب استئناف القرار، في حين أوضح القاضي أن هذا من حقه في غضون 7 أيام.
وكان جوهري (60 عامًا) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في يناير العام الماضي في مطار هيثرو اللندني قادمًا من جنيف، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، بتهمتي "اختلاس أموال عامة" و"فساد".
وقد ظهر اسم هذا الوسيط خلال
ويشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الإليزيه كلود غيان، وعلى الرغم من استخدامه أسماء عدة، هو المالك الحقيقي للفيلا وبأنه باعها بثمن باهظ ما اضطره إلى إخفاء دفعات سرية.
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