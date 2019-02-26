فنزويليون محاصرون على طول الحدود بعد اضطرابات نهاية الأسبوع

في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع العنيفة، تعاني المنطقة الحدودية بين فينزويلا وكلومبيا من تشنجات، حيث تجمع آلاف الفنزويليين هناك.

يذكر أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبعد اشتباك مؤيدي المعارضة مع قوات الأمن، أدت أعمال عنف عن مقتل أربعة أشخاص، كما قرر الرئيس نيكولاس مادورو إغلاق الجسور التي تعبر الحدود إلى كولومبيا، وقام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت لاحق بإغلاق أربعة جسور عبور الحدود إلى كولومبيا.

يقول أحد هؤلاء المتطوعين نيكولاس جيلالباغ من العمر 71 سنة، إنه لا يمانع النوم في شوارع مدينة كوكوتا الحدودية فما يخيفني هو أن أذهب إلى بلدي لأننا أكثر أمنا هنا من هناك" .

وأضاف جيل أن المواطنون الذين جاءوا للتطوع في جهود شحن المساعدات أو الذين

يعملون في كولومبيا ولكن يعيشون في فنزويلا عالقون الآن على الجانب الآخر من الحدود.

كما ذكر جيل أنه خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الأمن، أصيب حوالي 300 شخص في شوارع حي كوكوتا الأقرب إلى جسر فرانسيسكو دي باولا سانتاندر.

و تقول امرأة كولومبية تدعى إليزابيث ماتشوا، لقد عاشت لمدة 30 عامًا عبر الحدود في مدينة أورينا الفنزويلية، كانت تلك هي وظيفتها في فنزويلا أيضًا، لكن التضخم الجامح هناك قلل من أجور الناس إلى لا شيء تقريبًا.

ماتشوا تواجه صعوبة في الوصول إلى جليسة الأطفال التي ترعى طفلها الآن، فلا يمكنها الوصول لأي شخص

آخر، وقالت "أتخيل أنهم يعطلون المكالمات، كما إنها غاضبة جداً من أنها تفكر في دعم فكرة استخدام القوة العسكرية للإطاحة بمادورو، فلقد يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يستبعد هذا الخيار".

يقوم جون كارلوس غايتان الالغ من العمر31 عاماً ، بشرب الماء من كيس بلاستيكي. جاء هو وبعض الأصدقاء إلى كولومبيا يوم الجمعة لحضور حفل لجمع الأموال بدعم من جوايدو والمعارضة، والآن لا يستطيع الوصول إلى المنزل، ولأول مرة في حياته يعيش في الشارع.

يذكرأن فنزويلا تشهد توترات متصاعدة بعد الأزمة السياسية منذ 23 يناير الماضي، عندما أعلن رئيس زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسًا انتقاليًّا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

واعترفت العديد من الدول بجوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.