كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الدولية تطالب بريطانيا بإعادة جزر بالمحيط الهندى إلى موريشيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت المحكمة الدولية، بريطانيا بالتخلي عن سيطرتها على جزر شاجوس في المحيط الهندي، وقالت إن لندن أخطأت حين أجبرت السكان على ترك المدينة في السبعينات لإفساح المجال أمام إقامة قاعدة جوية أمريكية.

وقسمت بريطانيا الأرخبيل من مستعمرتها في جزيرة موريشيوس عام 1965، قبل ثلاث سنوات من منح الاستقلال لموريشيوس - باستثناء الجزر.

وفي أوائل السبعينيات من القرن الماضي، قامت بإجلاء ما يقرب من ألفي ساكن إلى موريشيوس وسيشيل لإفساح المجال للقاعدة في أكبر جزيرة، وهي دييجو جارسيا، التي استأجرتها إلى الولايات المتحدة.

وفي رأي استشاري غير ملز ، قالت محكمة الأمم المتحدة العليا للنزاعات بين الدول، إن بريطانيا تصرفت بشكل غير قانوني في عملية إنهاء الاستعمار، وينبغي لها أن تتخلى عن السيطرة على الجزر التي تسميها إقليم المحيط الهندي البريطاني.

وعلى الرغم من أن المحكمة لم يُطلب منها إصدار رأي بشأن السيادة، إلا أن قرار يوم الاثنين حث بريطانيا على تسليم الجزر التي كانت تسيطر عليها منذ عام 1814 إلى موريشيوس.

لكن القاضي عبدالقوي يوسف، قال في ملخص للقرار أن بريطانيا "ملزمة بوضع نهاية لإدارة جزر شاجوس في أسرع وقت ممكن".

وطيلة سنوات سعى شاقوسيون إلى الضغط في لندن للسماح لهم بالعودة، وفي عام 2016 ، مددت بريطانيا عقد استئجار الولايات المتحدة لدييغو غارسيا حتى عام 2036 وقالت إن سكان الجزر الذين تم طردهم لا يمكنهم العودة.