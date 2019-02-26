كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. باكستان تستدعي المفوض السامي للهند إثر الغارات على كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بوزارة الخارجية الهندية، اليوم، أن باكستان استدعت المفوض السامي للهند بعد الغارات الجوية الهندية في كشمير.

وفي وقت سابق من اليوم، نفذت القوات الجوية الهندية غارة جوية على ما وصفته بـ "معسكر للإرهاب"، يقع عبر خط السيطرة الذي يفصل بين الأجزاء التي تسيطر عليها الهند وباكستان من منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.

وقد عقد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اجتماعًا طارئًا، ردًا على الضربة الجوية، وتعهد "بالتعامل مع القيادة العالمية لفضح السياسة الهندية غير المسؤولة".