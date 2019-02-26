كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة فى مديرية باقم شمالي صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة فى مديرية باقم شمالى محافظة صعدة.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) فى بيان اليوم، أن قوات الجيش اليمنى نفذت عمليات عسكرية تمكنت خلالها من تحرير الجبال السود، وتبة الخزان، وما تبقى من قرى آل معيض، وقرية سحار الشام، والخط الإسفلتى الدولى.

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وأوضح البيان أن العمليات العسكرية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، فيما استعادة قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.