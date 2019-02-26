كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الإيطالي يستبعد التواجد العسكرى لبلاده فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبّى كونتى إنه ينبغى علينا استبعاد التواجد العسكرى الإيطالى فى ليبيا.

وأكد كونتى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكى) الإيطالية اليوم الثلاثاء - أن مؤتمر (باليرمو) ساعد على استعادة دورنا أكثر بكثير من مجرد كونه حضورًا محتملاً لوحدة عسكرية والذي من شأنه أن يسهم بتغذية عدم الاستقرار في البلاد.

Advertisements

وتابع قائلا: "أن المسار قد تم تحديده بالفعل، حيث يجب علينا مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة ومتابعة الحوار مع مختلف الجهات الليبية لكي يكون الجميع مقتنعين بأن تفضيل التأثير الشخصي على المنفعة الجماعية للشعب هو البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار لأبنائهم وأحفادهم".