مصور مغربي يغضب الأمير هاري..”ضرب” طفلا!- فيديو

لا تزال وسائل الإعلام الدولية تحيط أول زيارة للأمير “هاري”، وزوجته “ميغان” للمغرب، خلال اليومين الماضيين، بكثير من الاهتمام، إذ كشفت مقطع فيديو، جانبا من كواليس زيارة الأمير البريطاني، والذي بدا غاضبا من مصور مغربي.

وعبر الأمير “هاري”، أمس الاثنين، عن غضبه، عندما رأى مصورا مغربيا يضرب بعدسة الكاميرا أحد الأطفال، الذين كانوا يعدون الطعام مع زوجة الأمير، “ميغان”، موجها إليه طلبا بالابتعاد قليلا عن الطفل حتى لا يؤذيه.

يذكر أن الأمير “هاري”، وزوجته، استقبلا، أمس الاثنين في الرباط من طرف الشاف موحا، الذي ذوقهما، إلى جانب عدد من الطباخين، عددا من الأطباق المغربية التقليدية، وحضر أمامهما البغرير، قبل أن ينتقلا إلى القصر الملكي، حيث أقيم حفل شاي على شرفهما، وكان ذلك موعدا أخيرا في جدول زيارتهما للمغرب.