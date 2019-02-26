هل قدم الورزازي استقالته من تدريب الكوكب المراكشي؟.. إدارة النادي ترد

نفى المكتب المسير لنادي الكوكب المراكشي، استقالة رئيسه فؤاد الورزازي، من مهامه، وذلك بسبب عجزه عن إخراج الفريق من دوامة الأزمات والمشاكل، مؤكدا بأنه توصل براسلتين استقالة من عضويين في النادي، وليس الرئيس.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الورزازي، قد اختار الانسحاب من رئاسة النادي، على بعد 11 دورة من انتهاء هذا الموسم، بسبب احتلاله المركز الأخير واعتباره واحد من أبرز المرشحين لمغادرة قسم الكبار هذا الموسم، بالإظافة إلى الأزمات المالية التي يعاني منها، غير أن النادي نفى بشكل قاطع هذه الأنباء.

وأوضح النادي المراكشي، في بلاغ رسمي له، اليوم الثلاثاء، أنه توصل باستقالة محمد علالي عاطيفي من نياب المكتب المديري، كما أنه توصل أيضا باستقالة شفهية من رئيس المكتب المديري يوسف ظاهر، الملقب بـ”الشوفان”، بينما لم يتوصل باستقالات أخرى، كما يروج.

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ويحتل ممثل مدينة “البهجة” المركز الأخير في البطولة الاحترافية برصيد 17 نقطة، بعد سلسلة من النتائج السلبية، ويعتبر واحدا من أبرز المرشحين للنزول هذا الموسم.

إليكم بلاغ النادي المراكشي: