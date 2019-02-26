بعد انفصاله عن سريع واد زم..طارق مصطفى مطلوب بالزمالك

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام نادي الزمالك المصري بخدمات لاعبه السابق، والمدرب المنفصل حديثاً عن فريق سريع واد زم، طارق مصطفى، لتعزيز الطاقم الفني بقيادة كريتسان غروس.

وحسب المصادر ذاتها، فإن طارق مصطفى يحظى بإجماع من طرف إدارة الزمالك، ليكون رفقة المدرب سويسري كريستيان غروس، خلال قادم الاستحقاقات الكروية المقبلة القارية والمحلية للمجموعة، خصوصاً وأن إمكانية بقاءه بالدوري المحلي المغربي بعد الانفصال عن سريع واد زم غير مطروحة، بالنظر إلى القوانين التي تمنع ارتباط أي إطار بفريقين خلال السنة الواحدة.

وكان المكتب المسير لنادي سريع واد زم، قد قرر، أمس الإثنين، إقالة المصري طارق مصطفى، وذلك على خلفية الهزيمة القاسية التي مني بها الفريق أمس الأحد، على يد الوداد البيضاوي، بثلاثة أهداف دون رد.

وكانت مباراة الوداد، أمس الأحد، عن المجموعة 19 من البطولة الاحترافية لكرة القدم، هي آخر فرصة للمدرب المصري، الذي فشل في إخراج الفربق من دوامة النتائج السلبية، ومن المرتقب أن يعلن واد زم عن خليفة مصطفى في الساعات القليلة المقبلة.

وبحتل سريع واد زم، الصاعد حديثا لقسم الأضواء، المركز 14 في سلم الترتيب، برصيد 19 نقطة، على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الأخير، وبعتبر من الأندية المهددة لمغادرة القسم الأول هذا الموسم.