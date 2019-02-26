ما هي أهم ميزات هاتفي جالاكسي الجديدين A50 وA30؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت شركة "سامسونغ" الكوريّة يوم أمس، الإثنين، هاتفين جديدين ضمن سلسلة Galaxy A معلنةً عن نيّتها إطلاق المزيد من هواتف السلسلة التي تنتمي إلى فئة الهواتف المتوسّطة، بعد Galaxy A50 وGalaxy A30 التي أعلنت عنهما أمس، مؤكّدةً أنّهما يحتويات على تحسينات لميزات Galaxy A الأساسيّة، خاصّةً بكونهما يقدّمان تجربة مشاهدة غامرة، وأداءً أطول زمنيًّا، وعدسةً "تلتقط العالم كما تراه" على حدّ تعبير الشّركة.

وتستهدف سلسلة Galaxy A من الفئة المتوسط الشريحة الأوسع من مستخدمي هواتف الشركة، إذ أنّها تجمع في ميزاتها بين المقوّمات الجيّدة في الهواتف وبين الأسعار المناسبة لمعظم المستهلكين.

وبيّنت "سامسونغ" أنّ الهاتفين الجديدين يمتلكان شاشات من نوع "إنفينيتي يو" ذات النتوء، وهي شاشات مرنة وذات حساسية عالية، كما أنّ للهاتفين نفس حجم الشاشة تقريبًا، إذ يأتيان بشاشة بقياس 1080*2340 بكسل، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير/ ساعة.

إلّا أنّ أبرز الاختلافات بين الجهازين تكمن في عدسات الكاميرا ودقّتها وحجم الذاكرة في كلّ منهما، إذ تأتي الكاميرا الخلفية لجهاز Galaxy A50 بعدسة ثلاثية، بدقّة 25 ميغابيكسل بفتحة عدسة F1.7، و5 ميغابيكسل وفتحة عدسة F2.2، والثالثة بدقة 8 ميغابيكسل وفتحة عدسة F2.2؛ أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 25 ميغابيكسل وفتحة عدسة F2.0.

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في المقابل، يأتي جهاز Galaxy A30 بكاميرا خلفية مزدوجة، الأولى بدقة 16 ميغابيكسل، فتحة عدسة F1.7، والثانية بدقة 5 ميغابيكسل وفتحة عدسة F2.2؛ فيما تأتي الكاميرا الأمامية بدقّة 16 ميغابيكسل وفتحة عدسة F2.0.

وفيما يأتي Galaxy A50 بذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 4 أو 6 ميغابايت، يأتي Galaxy A30 بذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 أو 4 ميغابايت. أمّا من حيث ذاكرة التخزين الداخلي، فإنّ A50 يأتي بسعة 64 أو 128 جيغابايت، بينما يأتي A30 بسعة 32 أو 64 جيغابايت.

ويدعم الجهازان عددًا من المزايا الإضافية التي لم تتواجد في الأجهزة السابقة مثل الشحن السريع، وخدمة الدفع الإلكتروني من "سامسونغ" والمساعد الرقمي "بيكسبي"، كما يتوفران بألوان الأبيض والأزرق والأسود والمرجانيّ؛ فيما لم تتطرّق الشركة الكورية إلى أسعار كلٍّ من الجهازين، ولم توضّح موعد طرحهما إلى السوق.