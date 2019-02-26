انت الان تتابع تفاصيل خبر برلمانيون باكستانيون يطالبون بمقاطعة مؤتمر في الإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 03:47 مساءً - دعا نواب في البرلمان الباكستاني من الحكومة والمعارضة وزير الخارجية شاه محمود قريشي، إلى مقاطعة اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في الإمارات لدعوتها الهند كـ "ضيف شرف".

وفي كلمة خلال جلسة البرلمان الثلاثاء، قال هواجا أصف باسم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز: "إن دعوة وزير خارجية الهند التي قتلت الأبرياء في كشمير، ووافقت على العنف بعد هجوم

بولواما، إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي كضيف شرف يعتبر خطوة سخيفة".

وطالب "أصف" أن تشرح باكستان لباقي الدول، أن هذه الحركة مرفوضة.

واحتج النواب "فخر إمام عن حزب حركة العدالة الحاكم، وهورشيد شاه عن حزب الشعب الباكستاني المعارض، وزعيم الجماعة الإسلامية سراج الحق، على الإمارات إزاء قرار دعوة الهند، مطالبين وزير خارجية بلادهم مقاطعة الاجتماع.

Advertisements

والسبت، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية أن الوزير سوشما سواراج، تلقي دعوة للمشاركة كضيف شرف في الاجتماع الـ 46 لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي.

وينطلق الاجتماع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في الأول من مارس المقبل، ويستمر على مدار يومين.

وتتنازع الهند وباكستان حول كشمير فيمت يشبه الحرب بينهما أبرزها الحرب الأولى ما بين العام 1947م و1965م، وحرب العام 1999م، كما تحدث مناوشات بينهما بين الحين والآخر.

تدّعي الهند أنّ ولاية جامو وكشمير كلها مُلكٌ لها، ومنذ عام 2010 تحكم هي ما يقارب 43% من المنطقة، إذ تسيطر على جامو، ووادي كشمير، ولاداخ، ونهر سياتشين الجليديّ.

وتنازع باكستان التي تحكم حوالي 37% من جامو وكشمير أو ما يُعرَف بـ آزاد كشمير (كشمير الحُرّة).