انت الان تتابع تفاصيل خبر ماي: البرلمان عازم على استفتاء جديد بخصوص "البريكست" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 03:47 مساءً - قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن البرلمان عازم على إجراء استفتاء جديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضافت ماي، في كلمة لها أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين: "في حال رفض مجلس العموم اتفاق الانسحاب، فإننا سنطلب التصويت على تمديد محدود لمهلة الخروج من الاتحاد الأوروبي" والمزمع يوم 29 مارس المقبل.

وشددت رئيسة الوزراء على أن "الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق سيعمل على تعزيز الاقتصاد"، مشيرة في ذات الصدد إلى أن "مصداقية الديمقراطية في بريطانيا أصبحت على المحك".

كما اعتبرت ماي "دعوات المعارضة لإجراء استفتاء جديد على البريكست مثيرة للانقسام".

وطالبت "مجلس العموم باحترام مهام الحكومة، فيما يتعلق باتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، مضيفة: "سأترك للبرلمان خيار إرجاء بريكست، علماً أننا ما زلنا نناقش التعديلات على مسودة الاتفاق النهائي التي طلبها البرلمان".

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من جانبه قال زعيم المعارضة البريطانية، جيرمي كوربن، إن التزامات تيريزا ماي بشأن البريكست تبقى منقوصة، مشيراً إلى أن "حزب العمال لديه خطة لتكون بريطانيا موحدة".

ووعدت ماي بأنها إذا أخفقت في إعداد اتفاق بديل معدل بحلول 27 فبراير الجاري، فإنها ستمنح البرلمان الفرصة للتصويت على الخطوات المقبلة.

ومن المتوقع أن يحاول بعض النواب استغلال ذلك، في محاولة تهدف إلى انتزاع السيطرة على عملية الخروج من يد الحكومة.

وتحاول ماي إدخال تعديلات على اتفاق الخروج من التكتل، قبل طرحه لتصويت آخر في البرلمان البريطاني.

وإذا أخفقت تلك المحاولات، فسيتعين على رئيسة الوزراء البريطانية أن تتخذ قراراً بشأن تأجيل الخروج الرسمي أو المخاطرة بالانسحاب دون اتفاق، في الموعد المحدد سلفاً وهو 29 مارس المقبل، ومن شأن ذلك أن يعرض خامس أكبر اقتصاد في العالم للخطر.