تيريزا ماي تعلن أنها ستترك للبرلمان خيار إرجاء بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، بترك خيار التصويت على إرجاء بريكست للبرلمان، لفترة قصيرة، يوم 14 مارس/آذار في حال رفض النواب اتفاقها واحتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.



وقالت ماي إنه في حال رفض الخيارين "ستطرح الحكومة في 14 مارس/آذار مذكرة لمعرفة ما إذا كان البرلمان يريد تمديدا قصيرا ومحدودا للمادة 50"،مضيفة أن أي إرجاء سيكون فقط حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

كانت تقارير إعلامية كشفت عن أن ماي، ستقترح رسمياً، الثلاثاء، استبعاد الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في محاولة لتجنب تمرد من نواب البرلمان المهددين بانتزاع السيطرة من الحكومة على عملية الانفصال.

وقالت صحيفة صن البريطانية إنه مع اقتراب أزمة انفصال بريطانيا من نهايتها، تقوم "ماي" بمحاولة أخيرة لإدخال تعديلات على اتفاق الخروج لكن أعضاء البرلمان سيحاولون غدا الأربعاء تولي مسؤولية عملية الخروج من خلال سلسلة من التصويتات.

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وبعدما صوت البرلمان بأغلبية 432 عضوا مقابل 202 في يناير/كانون الثاني الماضي برفض الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي، حاولت رئيسة الوزراء استغلال التهديد من فوضى محتملة في حال الخروج دون اتفاق للحصول على تنازلات من الاتحاد.

لكن العديد من نواب البرلمان البريطاني وبعض وزراء الحكومة حذروا من أنهم سيحاولون السيطرة على عملية الخروج لتفادي دخول البلاد في أزمة اقتصادية حادة.





وذكرت صحيفة صن أن ماي ستقترح اليوم على وزراء حكومتها استبعاد الخروج من الاتحاد دون اتفاق رسمي، ما يفتح المجال لتأجيل يمتد لأسابيع أو شهور بعد الموعد الرسمي للانفصال يوم 29 مارس/آذار المقبل.