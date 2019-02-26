«العمال البريطاني» يطالب باستفتاء ثانٍ حول بريكست

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قال كير ستارمر، المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء: إن "خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من التكتل يجب أن يقترع عليها البريطانيون في استفتاء ثانٍ إذا أقرها البرلمان". وأضاف ستارمر: لأن الاستفتاء الثاني سيكون بين البقاء في الاتحاد الأوروبي واختيار يتمثل في "خطة خروج ذات مصداقية" تنال تأييد البرلمان، حسب راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، موضحا: "إذا مرت خطة رئيسة الوزراء يجب أن تخضع تلك الخطة إذا وددتم، للاقتراع العام".
كان الحزب قد أعلن أمس أنه سيؤيد المطالبة باستفتاء ثان على الخروج إذا رفض البرلمان خطة ماي البديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتسعى ماي إلى التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر من أجل إتاحة الوقت الكافي للبرلمان البريطاني للتصويت على الخروج، في ظل خسارتها تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا
كان الحزب قد أعلن أمس أنه سيؤيد المطالبة باستفتاء ثان على الخروج إذا رفض البرلمان خطة ماي البديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتسعى ماي إلى التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر من أجل إتاحة الوقت الكافي للبرلمان البريطاني للتصويت على الخروج، في ظل خسارتها تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث صوّت المشرعون في مجلس العموم، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم بالسعي إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة في اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وامتنعت مجموعة من الأعضاء المتشككين في الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين بزعامة ماي عن التصويت، ما أدي إلى هزيمة حكومة الأقلية.
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