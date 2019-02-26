انت الان تتابع «العمال البريطاني» يطالب باستفتاء ثانٍ حول بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال كير ستارمر، المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني، اليوم الثلاثاء: إن "خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من التكتل يجب أن يقترع عليها البريطانيون في استفتاء ثانٍ إذا أقرها البرلمان". وأضاف ستارمر: لأن الاستفتاء الثاني سيكون بين البقاء في الاتحاد الأوروبي واختيار يتمثل في "خطة خروج ذات مصداقية" تنال تأييد البرلمان، حسب راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، موضحا: "إذا مرت خطة رئيسة الوزراء يجب أن تخضع تلك الخطة إذا وددتم، للاقتراع العام".

كان الحزب قد أعلن أمس أنه سيؤيد المطالبة باستفتاء ثان على الخروج إذا رفض البرلمان خطة ماي البديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتسعى ماي إلى التوصل لاتفاق بحلول أكتوبر من أجل إتاحة الوقت الكافي للبرلمان البريطاني للتصويت على الخروج، في ظل خسارتها تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا

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