انت الان تتابع بريطانيا تعتزم التخلي عن رسوم السلع من خارج أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عزمها التخلي عن رسوم جمركية مرتفعة على عدد من السلع، من بينها الذرة الحلوة المستوردة من تايلاند، وفاكهة اليوسفي الصينية المعلبة، وذلك عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي. وصرح وزير التجارة ليام فوكس، بأن بريطانيا ستنتقل للتعامل وفق القانون المحلي فيما يخص 43 إجراء من بين التدابير التجارية المطبقة حاليًا على الواردات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ستلغي 66 إجراء آخر كان هدفها حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة البريطانية، فإن التعديلات سيجرى تطبيقها اعتبارًا من 29 مارس القادم، حال خروج بريطانيا فعليًا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو من نهاية الفترة الانتقالية التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا جرى التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي
ووفقًا لما أعلنته الحكومة البريطانية، فإن التعديلات سيجرى تطبيقها اعتبارًا من 29 مارس القادم، حال خروج بريطانيا فعليًا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو من نهاية الفترة الانتقالية التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا جرى التوصل إلى اتفاق.
ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي 29 مارس المقبل، عندما تنتهي المهلة الزمنية التي تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب المادة 50.
ويشمل اتفاق "بريكست" حلا أخيرا لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، ويقضي ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وبقاء مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، لتفادي قيام حدود مادية بين الجانبين، ولتجنب فرض رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري أيرلندا.
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