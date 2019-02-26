انت الان تتابع بريطانيا تعتزم التخلي عن رسوم السلع من خارج أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عزمها التخلي عن رسوم جمركية مرتفعة على عدد من السلع، من بينها الذرة الحلوة المستوردة من تايلاند، وفاكهة اليوسفي الصينية المعلبة، وذلك عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي. وصرح وزير التجارة ليام فوكس، بأن بريطانيا ستنتقل للتعامل وفق القانون المحلي فيما يخص 43 إجراء من بين التدابير التجارية المطبقة حاليًا على الواردات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ستلغي 66 إجراء آخر كان هدفها حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة.

ووفقًا لما أعلنته الحكومة البريطانية، فإن التعديلات سيجرى تطبيقها اعتبارًا من 29 مارس القادم، حال خروج بريطانيا فعليًا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو من نهاية الفترة الانتقالية التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا جرى التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي

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