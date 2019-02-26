صحيفة إماراتية: السكن الملائم أساس الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي

أكدت صحيفة إماراتية، إن التيسيرات والحلول المستدامة والخدمات المالية المبتكرة التي تقدمها الدولة لتحقيق حلم كل مواطن في مسكن كريم له ولأسرته تعد بمثابة ضمانة قوية لاستمرار مسيرة التنمية والتطور والإنجاز لتحقيق طموحات القيادة.
وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - أن السكن الملائم أساس الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي لذلك تحرص المؤسسات المعنية على مواصلة طرح المبادرات والبرامج التي تضمن توفير مسكن كريم لكل مواطن..
لافتة إلى أن القرارات التي أعلنها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ستدعم بقوة مساعي الدولة في هذا الاتجاه.
وأوضحت أن الخطط الجديدة التي تم اعتمادها لتشييد 34 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الست المقبلة بميزانية قدرها 32 مليار درهم من شأنها تعزيز التماسك الاجتماعي والارتباط الأسري.
وتابعت كما أن رفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من عشرة آلاف درهم إلى 15 ألف درهم يضمن اتساع نطاق المستفيدين وزيادة قروض مساكن المواطنين إلى 1.2 مليون درهم تعني تقديم مزيد من التسهيلات التي تعزز مستويات المعيشة والرخاء للأسر المواطنة.
وقالت "الاتحاد " في ختام افتتاحيتها .. إن القيادة الحكيمة جعلت سعادة المواطنين أولوية قصوى فتركزت الخطط التنموية للدولة على أهداف أساسية تتمحور كلها حول تمكين أبناء الوطن وتوفير شتى الخدمات الأساسية لهم سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الرعاية الصحية أو البنية التحتية والمرافق الأساسية أو فرص العمل وأيضاً السكن
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