ماذا يعني استقالة جواد ظريف؟

أثار تقديم جواد ظريف وزير الخارجية الايراني استقالته جدلا واسعا لكن ما هو واضح أنه ليس سوى واجهة لمافيا دينية فاسدة"، بهذه الجملة علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على استقالة نظيره الإيراني التي أتت كنتيجة لما وصفه الرجل نفسه بـ"سم الانقسامات السياسية" في أضابير دبلوماسية الملالي، ما أثار الكثير من الجدل منذ إعلانه عن ترجله بشكل مقتضب عبر تطبيق أنستقرام.

واعتبر بومبيو في تغريدة عبر موقع تويتر أن المرشد الإيراني علي خامنئي هو من يتحكم بالقرارات النهائية، في الوقت الذي لا تزال استقالة ظريف نفسها رهن الانتظار حتى الآن بل ربما يتراجع عنها كما حدث في استقالة سابقة عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/آيار الماضي.

وطبقا لتقرير لموقع العين الاخباري فإن نشطاء إيرانيون ينعتون ظريف بـ"الكاذب" عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ فيما كان من المرتقب أن يقابل بمظاهرة حاشدة لمعارضين إيرانيين، الثلاثاء، أمام أبواب منظمة الأمم المتحدة احتجاجا على حضوره اجتماع أممي حقوقي.

ويعد معارضون إيرانيون أن وزير خارجية طهران المستقيل له دور واضح في تبييض وجه نظام ولاية الفقيه المتورط في حملات قمع واسعة النطاق لنشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان على مدار سنوات، فضلا عن دعمه الوجود العسكري الإيراني لتنفيذ خطط تخريبية خارج الحدود.

وجاءت استقالة ظريف على نحو مفاجئ للغاية وسط حديث متواتر في الأوساط الإيرانية أنها ناجمة عن خلافات داخلية في حكومة حسن روحاني، حيث اعتذر وزير الخارجية المستقيل للإيرانيين عما وصفه بأوجه قصور في ملفات السياسة الخارجية الإيرانية.

ويعد جواد ظريف (59 عاما) أحد أبرز وزراء حكومة طهران، حيث تولى حقيبة الخارجية في مطلع الولاية الأولى لحكم الرئيس الإيراني حسن روحاني (2013 - 2017)، قبل أن يعاد تعيينه في منصبه بعد فوز روحاني بولاية ثانية.

ولعب ظريف المعروف بدفاعه المتواصل عن سياسات عدائية تمارسها مليشيات إيران إقليميا ودوليا، دورا حاسما في الحفاظ على مكاسب تلك المليشيات المتمركزة في بلدان مجاورة وذلك على هامش مباحثات دولية حول البرنامج النووي المثير للجدل، في يوليو/تموز عام 2015، باعتباره كبير مفاوضي بلاده حينها.

وواجه محمد جواد ظريف الذي هاجر إلى الولايات المتحدة في عمر 17 عاما للحصول على تعليم راقٍ هناك، انتقادات حادة من معارضين إيرانيين في المهجر بسبب انخراطه لاحقا في الدعاية لأجندة نظام المرشد الإيراني من حيث نهجه المعادي للغرب طوال عقود.

وخدم وزير الخارجية المستقيل من منصبه في موقع مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة خلال الفترة بين عامي 2002 إلى 2007، في الوقت الذي تعرض قبل أيام لهجوم من مغردين ومشاهير إيرانيين أبرزهم فوريا غفوري لاعب المنتخب الإيراني لكرة القدم.

Advertisements

انتقادات شعبية حادة واجهها ظريف على خلفية تفاخره بتعرض بلاده لضغوط خارجية نتيجة تواجدها عسكريا خارج الحدود، حيث اعتبر نشطاء أن هذه السياسات التخريبية سبب مباشر في أزمات الاقتصاد المتدهور داخليا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن أسباب استقالة ظريف تأتي تزامنا مع تغييبه عن حضور زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى طهران للقاء المرشد خامنئي والرئيس روحاني، حيث من المعروف عن ظريف دعمه العلني للتدخل العسكري في دمشق.

ويرى مراقبون أن لظريف خلافات شديدة مع جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني حول كيفية إدارة نفوذ طهران في دول المنطقة التي تتموضع بها مليشيات عسكرية مدعومة رأسا من نظام الملالي.

ويشتهر ظريف بين مناصريه بـ"جندي الدبلوماسية الإيرانية" حيث عمل طوال سنوات على تحقيق إنجازات لخدمة أجندة طهران العدائية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي أبرزها الاتفاق النووي مع دول 5+1 قبل 4 سنوات.

وبرز دوره الأساسي في تحريك أنشطة لوبيات موالية لطهران في الغرب، للترويج دعائيا لصالح سجلها الدموي والتخريبي في دول سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان وغيرها.

ويعد "المجلس القومي للإيرانيين في أمريكا" المعروف اختصارا بـ (ناياك) أحد أشهر اللوبيات الإيرانية التي ساهم في تأسيسها ظريف بواشنطن خلال توليه منصبا دبلوماسيا رفيعا بالأمم المتحدة لـ 5 سنوات.

وانحصر دور هذا اللوبي في مد علاقات مع سياسيين وكذلك غرف فكرية موالية لسياسات إيران منذ سنوات حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013)، وذلك بغية تسويق طهران إعلاميا كشريك في الحرب على الإرهاب والقبول بدورها العدائي في المنطقة.

وأدى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في عام 2017، إلى تغييرات واسعة في معادلة اتخاذ القرار داخل الولايات المتحدة، انتهت بالانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض حزمتي عقوبات ضد نظام طهران هي الأقسى تاريخيا، إلى جانب تصنيف العديد من الكيانات والمؤسسات الإيرانية على القوائم السوداء إرهابيا.