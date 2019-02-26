صحيفة: قيادة الإمارات تولي أهمية قصوى لحياة المواطنين

أكدت صحيفة إماراتية، أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تولي أهمية قصوى لحياة المواطنين الإماراتيين.

وتابعت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "وتسعى لبناء مجتمع الرفاهية وبقدر ما تستثمر الدولة في الإنسان لإعداده وتأهيله ليقوم بدوره وواجبه نحو وطنه بقدر ما توفر الدولة وحكومتها بتوجيه من قيادتها الرشيدة كل الظروف الملائمة لحياة أفضل للمواطنين ويأتي الاهتمام بالسكن ومحل الإقامة على رأس أجندة الخدمات للمواطنين.

وأشارت إلى أنه يعد ركناً أساسياً لاستقرار المواطن مع أسرته وراحة الأسرة النفسية والاجتماعية التي تساعد على بذل العطاء الواجب للوطن.

وتابعت "وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يتولى بنفسه مهمة الإشراف على توفير المسكن الملائم للمواطنين.. ويقول سموه أثناء جولته بالأمس: " اعتمدنا اليوم خلال جولة ميدانية خططاً جديدة لإسكان المواطنين..32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة. ووجهنا برفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من 10 إلى 15 ألفاً. ورفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية من 800 ألف إلى مليون ومئتي ألف درهم».

وأوضحت الصحيفة في ختام افتتاحيتها .. أن هذه السياسة الاجتماعية التي تضع المواطن على رأس اهتمامها وهذه المشاريع الإسكانية العملاقة للمواطنين في دولة الإمارات تعكس بوضوح مدى اهتمام القيادة الرشيدة بحياة ورفاهية المواطنين وهو ما يظهر جلياً في كل المجالات الحيوية المتصلة بحياة المواطنين مثل مجال التعليم والصحة واللذين تسخّر لهما الدولة إمكانات هائلة باعتبارهما من أهم عناصر التنمية المستدامة حيث بات المواطن الإماراتي بفضل توجيهات القياد الرشيدة آمناً في وطنه على صحته وصحة أبنائه وتعليمهم