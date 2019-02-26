صحيفة: خطط الإمارات تضع في اعتبارها سعادة ورفاهية المواطن

قالت صحيفة إماراتية، "إنه طوال تاريخ دولة الإمارات كانت جميع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التنموية تضع في اعتبارها سعادة ورفاهية المواطن وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة".

وأوضحت صحفية "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "فكان كل ما يعطي الثقة للكادر البشري ليبدع وينتج حاضراً عبر تأمين سبل الاستقرار الأسري والاجتماعي وبمواصفات عالمية تراعي خصوصية المجتمع الإماراتي".

ومضت الصحيفة "و تضع في اعتبارها التطور الذي يشهده فكانت المبادرات والمكرمات من قبل القيادة الرشيدة نهجاً ثابتاً يعزز الحياة السعيدة التي ينعم بها أبناء الإمارات ويحظون فيها بكل الدعم والرعاية الأبوية من قبل قيادتنا التي سخرت كل الموارد والإمكانات لنكون الشعب الأسعد حول العالم.

وأكدت أن السكن الصحي والمناسب والمريح ومدى توافره بات دليلاً على مدى حضارة وقوة وتقدم أي مجتمع أو دولة حول العالم والإمارات اليوم تفخر بأن ما أمنته لشعبها لا مثيل له في دولة ثانية وعلى الصعد كافة وآلية تنظيم الإسكان في الإمارات متفردة بنهجها وسلاستها سواء عبر المؤسسات التي بنت تاريخاً من الإنجازات أو عبر القروض الميسرة وكل ما يتعلق بالحصول على مسكن يحقق الطموحات ويكون كفيلاً بتأمين الاستقرار والراحة النفسية.

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وأضافت أنه من هذه الثوابت وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" 32 مليار درهم لبناء 34 ألف وحدة سكنية للمواطنين حتى العام 2025 بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تعزز مراعاة ظروف المستحقين في مختلف إمارات الدولة وعلى امتداد رقعتها لأن الوطن واحد والمواطن واحد والخدمات واحدة كما أكد سموه حيث قال:" تركيزنا أولاً وثانياً وثالثاً على المواطن ..

ومضت "ولن يشغلنا شيء عن توفير الحياة الكريمة للجميع″ وأضاف سموه خلال جولة على عدد من المشاريع المنفذة: " تعهدنا منذ البداية أن لا يبقى مواطن دون مسكن كريم .. ولا تبقى منطقة خارج إطار التنمية".

وقالت في ختام افتتاحيتها .. إن هذا غيض من فيض الجهود في وطن الكرامة ورفعة المواطنين حيث يتبادل كل من فيه الفخر والاعتزاز "قيادة وشعبا" قيادة تعتبر أن ابن الإمارات يستحق كل شيء فهو البار بوطنه ورسالته وقضاياه وقدم كل شيء تعبيراً عن إيمانه المطلق بإمارات الكرامة والإنسانية والشموخ وشعب يفاخر العالم بقيادة لم تتوان يوماً عن رعاية ومتابعة أبسط شؤون الحياة والعمل ليكون شعبها دائماً في المقدمة ينعم بالحياة الكريمة وسعادة باتت لصيقة باسمه