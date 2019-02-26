مقاومة البيضاء تنعي وفاة الشيخ عزيز حسين الحميقاني

نعت قيادة مقاومة البيضاء وفاة الشيخ عزيز حسين الحميقاني، الذى يُعد أحد وجهاء آل حميقان ووالد وجد العديد من الشهداء و الجرحى و قيادات و أفراد المقاومة الشعبية بجبهة آل حميقان بمقاومة البيضاء و مؤذن مسجد المقاومة بمنطقة لجردي بمديرية الزاهر.

وقال بلاغ عن المقاومة - حصل "الخليج 365" على نسخة منه - "بهذا المصاب بعثت قيادة مقاومة البيضاء برقيه عزاء و مواساة إلى كافة أولاد الفقيد وهم أحمد و ناصر و جمال

و محمد و القائد عبدالرحيم و عزيز وكافة أبنائهم وأهلهم وذويهم و كل آل حميقان خاصة والبيضاء عامة".

وتابع "سائلين الله سبحانه و تعالى أن يتغمده ويغفر له ويجمعنا به بجنات الفردوس.