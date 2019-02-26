نعت قيادة مقاومة البيضاء وفاة الشيخ عزيز حسين الحميقاني، الذى يُعد أحد وجهاء آل حميقان ووالد وجد العديد من الشهداء و الجرحى و قيادات و أفراد المقاومة الشعبية بجبهة آل حميقان بمقاومة البيضاء و مؤذن مسجد المقاومة بمنطقة لجردي بمديرية الزاهر.
وقال بلاغ عن المقاومة - حصل "الخليج 365" على نسخة منه - "بهذا المصاب بعثت قيادة مقاومة البيضاء برقيه عزاء و مواساة إلى كافة أولاد الفقيد وهم أحمد و ناصر و جمال
و محمد و القائد عبدالرحيم و عزيز وكافة أبنائهم وأهلهم وذويهم و كل آل حميقان خاصة والبيضاء عامة".
وتابع "سائلين الله سبحانه و تعالى أن يتغمده ويغفر له ويجمعنا به بجنات الفردوس.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاومة البيضاء تنعي وفاة الشيخ عزيز حسين الحميقاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.