الصحة والتعليم والإسكان.. أهم محاور التنمية في الإمارات

قالت صحيفة خليجية، إن التنمية الوطنية في دولة الإمارات تقوم على ثلاثية الصحة والتعليم والإسكان في أفق العناية الخاصة بالشؤون الاجتماعية.
وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - وإذا اعتبرنا أن ذلك بعض غرس القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " فإنه صميم نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
وأضافت أنه في هذا السياق المضيء والذي في الوقت نفسه يستشرف المستقبل بعين العارف المخلص المتقن يأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عدداً من القرارات والإجراءات المتصلة بإسكان المواطنين وفي منتصف المشهد فرحة عشرات آلاف المواطنين بمشاريع وإجراءات الإسكان المعلنة بما في ذلك توسيع الشرائح المستفيدة من البرنامج الرائد المثابر الذي يحمل اسم أعز وأغلى الناس زايد الخير كما عبر عن ذلك أحسن تعبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وذكرت أن الكلام عن تخطيط حضري متقدم ومدن جديدة والتركيز على تأكيد وضرورة أن تكون حياة مواطني الإمارات كل مواطني الإمارات كريمة بالقدر نفسه وبالسوية ذاتها والكلام عن تنمية متكاملة متوازنة هدفها المواطن في دولة الإمارات الواحدة مواطن " البيت المتوحد" والاقتباس من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وبينت أن الانطلاق وسط الأرقام الكبيرة المعلنة من حقيقة كرستها ورسختها قيادة الإمارات مؤداها أن المواطن هو الرقم الصعب وأنه بالفعل لا القول وفي الحقيقة لا المجاز ثروة الثروات ولقد ربط محمد بن راشد في خلال جولته أمس بين ما يقدمه الوطن لمواطنيه وما يقدمه المواطنون لوطنهم والحق أن لسان حال شعب الإمارات الولاء والانتماء والوفاء وهو إذ ضحى بالأعز فلذات الأكباد ودم الروح فإنه مستعد وعلى أهبة الاستعداد دائماً وفي كل الظروف.
وقالت إنه مواطن الإمارات المحظوظ بوطنه ودولته وقيادته قيادته التي تتحلى برشد حكم هو فضيلة نادرة في هذا الزمن ما سبغ على التنمية الوطنية التوازن والشمول إلى جانب الاستدامة وها هي عبارة " المناطق النائية" التي كانت تتردد عشرات المرات يومياً في البيوت والمجالس والمنتديات والصحافة ووسائل الإعلام تندثر أو تنقرض بفضل سياسة خليفة ودعم ومتابعة محمد بن راشد.
واختتمت "الخليج " افتتاحيتها بقولها .. بكل فخر هذه هي الإمارات التي أفضل أساميها بلد زايد الخير
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة والتعليم والإسكان.. أهم محاور التنمية في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.