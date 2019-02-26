ظريف يكشف سبب استقالته من منصبه

الخليج 365/ بغدادعزى وزير الخارجية الإيراني المستقيل محمد جواد ظريف، الثلاثاء، استقالته إلى الدفاع عن مكانة وموقع الوزارة في العلاقات الخارجية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن ظريف قوله، "استقالتي جاءت فقط للدفاع عن مكانة وموقع وزارة الخارجية في العلاقات الخارجية"، مضيفاً "أعتقد بضرورة الحفاظ على مكانة الخارجية كأمر مصيري للحفاظ على الأمن القومي الإيراني".

وتابع ظريف، "رأيت من واجبي أن استقيل للحفاظ على المصالح القومية الإيرانية وقوة إيران مقابل عدم مراعاة مكانة الخارجية الإيرانية"، ماضياً إلى القول "لست حزينا ولست منزعجا من أحد ولست بحاجة إلى ترضية من أحد".



وكان ظريف قد قدم استقالته من منصبه، يوم أمس الاثنين (25 شباط 2019)، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام".

ووجه غالبية نواب البرلمان الايراني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلنوا فيها دعمهم لوزير الخارجية محمد جواد ظريف مطالبين بإبقائه في الوزارة.

