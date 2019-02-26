انت الان تتابع مادورو: أمريكا على استعداد لخوض حرب من أجل النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، متهما إياها بمحاولة افتعال أزمة من أجل بدء حرب في أمريكا الجنوبية. وقال مادورو، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: إن "كل شيء قامت به حكومة الولايات المتحدة كان محكومًا عليه بالفشل، حيث أن واشنطن تحاول افتعال أزمة من أجل تبرير التصعيد السياسي والتدخل العسكري في فنزويلا، والبدء في حرب بأمريكا الجنوبية". وأضاف أن الاجتماع الذي تم في العاصمة الكولومبية "بوجوتا" بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وخوان جوايدو، يعد جزءًا من محاولة تشكيل حكومة موازية

واشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في استغلال النفط الفنزويلي، وأنها على استعداد لخوض حرب من أجل هذا الهدف.ولفت الرئيس الفنزويلي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حاجة إلى إصلاح سياسته بشأن فنزويلا، موضحًا أن كراكاس لديها الحق في العيش بسلام، ولديها مؤسسات شرعية وأنه بصفته رئيسًا للبلاد