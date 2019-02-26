مادورو: أمريكا على استعداد لخوض حرب من أجل النفط

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هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، متهما إياها بمحاولة افتعال أزمة من أجل بدء حرب في أمريكا الجنوبية. وقال مادورو، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية: إن "كل شيء قامت به حكومة الولايات المتحدة كان محكومًا عليه بالفشل، حيث أن واشنطن تحاول افتعال أزمة من أجل تبرير التصعيد السياسي والتدخل العسكري في فنزويلا، والبدء في حرب بأمريكا الجنوبية". وأضاف أن الاجتماع الذي تم في العاصمة الكولومبية "بوجوتا" بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وخوان جوايدو، يعد جزءًا من محاولة تشكيل حكومة موازية
واشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في استغلال النفط الفنزويلي، وأنها على استعداد لخوض حرب من أجل هذا الهدف.ولفت الرئيس الفنزويلي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حاجة إلى إصلاح سياسته بشأن فنزويلا، موضحًا أن كراكاس لديها الحق في العيش بسلام، ولديها مؤسسات شرعية وأنه بصفته رئيسًا للبلاد
واشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في استغلال النفط الفنزويلي، وأنها على استعداد لخوض حرب من أجل هذا الهدف.
ولفت الرئيس الفنزويلي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حاجة إلى إصلاح سياسته بشأن فنزويلا، موضحًا أن كراكاس لديها الحق في العيش بسلام، ولديها مؤسسات شرعية وأنه بصفته رئيسًا للبلاد على استعداد لإجراء حوار مع الحكومة الأمريكية من أجل البحث عن حلول للأزمة الحالية.
وبسؤاله عما إذا كان يخشى ترامب، أفاد مادورو، بأنه لا يخافه ولكنه يخشى من المحيطين به وعلى رأسهم نائبه بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والمسؤول عن استعادة الديمقراطية في فنزويلا إليوت أبرامز، ووزير الخارجية مايك بومبيو.
وحول ما إذا كان سيسمح لجوايدو بالعودة إلى فنزويلا، قال: "يجب عليه احترام القوانين التى منعته من المغادرة ومواجهة العدالة".
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