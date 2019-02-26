الصين تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات عن السودان

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دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، مجلس الأمن على مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بما يتفق مع أحدث تطورات الوضع، ورفعها في النهاية. وقال تاو في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن السودان وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء: إن "الوضع الأمني في إقليم دارفور بالسودان ظل مستقرا على وجه العموم بعدما قامت مهمة "الأمم المتحدة - الاتحاد الإفريقي" في دارفور بتسليم مسؤولية الأمن إلى حكومة السودان العام الماضي. وأضاف "تاو" أن الصين تثمن مساهمة المهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في دارفور.
وأعرب عن اعتقاده بأن إجراءات الحكومة السودانية ستؤدي إلى دعم السلام والاستقرار طويلي الأمد في دارفور، مشيرا إلى أن العملية السياسية في دارفور يتعين أن تستمر، لافتا إلى أن حكومة السودان ملتزمة بالتسوية السياسية لقضية دارفور، وأنه ينبغي على أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة في الاقليم التخلي عن وسائل التسوية
وأعرب عن اعتقاده بأن إجراءات الحكومة السودانية ستؤدي إلى دعم السلام والاستقرار طويلي الأمد في دارفور، مشيرا إلى أن العملية السياسية في دارفور يتعين أن تستمر، لافتا إلى أن حكومة السودان ملتزمة بالتسوية السياسية لقضية دارفور، وأنه ينبغي على أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة في الاقليم التخلي عن وسائل التسوية العسكرية، والقيام بدور نشط في عملية السلام وحل المشكلات عبر الوسائل السياسية مثل الحوار والتشاور.
وأوضح أن دارفور لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالصراعات العرقية والنازحين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، داعيًا المجتمع الدولي إلى توفير المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للسودان.
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