انت الان تتابع الهند تطالب باكستان بتفكيك معسكرات الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طالب وزير الخارجية الهندي فيجاي جوخال، اليوم الثلاثاء، باكستان بالوفاء بالتزامها بشأن تفكيك معسكرات الإرهابيين الذين يعملون انطلاقا من أراضيها. وقال جوخال: إن "حكومة باكستان قد أعلنت التزامها رسميا في شهر يناير عام 2004 بعدم السماح باستخدام أراضيها لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الهند، معربا عن توقعاته بأن تتخذ إسلام أباد إجراءات لمتابعة تفكيك معسكرات جماعة "جيش محمد" وغيرها من الجماعات المسلحة، وفقا لقناة "إن د ى تى فى" الهندية. كان الوزير الهندي أعلن في وقت سابق أن الضربات الجوية تجنبت إسقاط ضحايا من المدنيين.

وأضاف أنه تم تلقي معلومات استخباراتية ذات مصداقية تفيد بأن جماعة "جيش محمد" كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الانتحارية في الهند، مؤكدا على أهمية هذه الضربات الاستباقية لمواجهة الخطر الوشيك، مشيرا إلى مقتل عدد كبير من المسلحين خلال هذه الضربات الجوية بينهم قادة بارزون بجماعة "جيش محمد" الإرهابية. تأتي