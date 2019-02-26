انت الان تتابع حزب العمال البريطاني يطالب باستفتاء على خطة ماي للخروج إذا أقرها البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

قال كير ستارمر المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الثلاثاء إن خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من التكتل يجب أن يقترع عليها البريطانيون في استفتاء ثان إذا أقرها البرلمان.

وقال الحزب أمس الاثنين إنه سيؤيد المطالبة باستفتاء ثان على الخروج إذا رفض البرلمان خطة ماي البديلة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

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وقال ستارمر لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الاستفتاء الثاني سيكون بين البقاء في الاتحاد الأوروبي واختيار يتمثل في "خطة خروج ذات مصداقية" تنال تأييد البرلمان.

وأضاف "إذا مرت خطة رئيسة الوزراء يجب أن تخضع تلك الخطة، إذا وددتم، للاقتراع العام".