الان تتابع إرهابيان يسلمان نفسيهما ويكشفان عن مخبأ أسلحة في الجزائر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن إرهابيين اثنين سلما نفسيهما أمس، للسلطات العسكرية بمحافظة تمنراست.
وحسب المصدر نفسه، فإن الإرهابيين كشفا عن مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، قاذف صاروخي و 10 قذائف “بي إم – 21″، بالإضافة إلى كمية من القذائف والقنابل الدفاعية ومخازن ذخيرة، و2257 طلقة من مختلف العيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر إرهابيان يسلمان نفسيهما ويكشفان عن مخبأ أسلحة في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.