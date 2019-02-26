قرقاش: الانطباع الدولي عن الشيخ محمد بن زايد مدعاة للفخر

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، د. أنور محمد قرقاش، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلي كوريا اليوم، بدأت لقاءات عديدة تعزز العلاقات الاستراتيجية الخاصة مع سيؤول وتعمق أبعادها وشراكاتها المؤسسية.

ولفت قرقاش إلى أن الشراكة مع كوريا مثمرة وفي صلبها برنامجنا النووي والتعاون العلمي والتكنولوجي.

وأضاف: الانطباع الدولي عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحضوره مدعاة للفخر لكل إماراتي، فهو الذي يعده أقرانه زعيما صادقا وشفافا في تعامله، صريحا وواقعيا في طرحه، وحاملا معه طموحات وطنه وشعبه تجاه المستقبل.

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، قد وصل اليوم إلى كوريا في زيارة رسمية.