بن راشد يُجيب.. ما حجم اعتماد مشروعات الطرق والبنية التحتية فى المناطق الشمالية ؟

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، 11 مليار درهم لمشروعات الطرق والبنية التحتية الاتحادية، فى المناطق الشمالية، على هامش جولته الميدانية لزيارة مشروعات الحكومة الاتحادية.

وقال بن راشد "استكملنا اليوم جولتنا الميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية، واعتمدنا 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية فى المناطق الشمالية، جولاتنا مستمرة، ومشاريعنا لن تتوقف، ودولتنا ستبقى منطلقة اقتصاديا وتنمويا ومجتمعيا".