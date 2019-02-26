شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القدس)أعلن المدعي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أن المحكمة المركزية في مدينة القدس حكمت بالسجن 11 عاما على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران.
وكان غونين سيغيف وزيرا للطاقة والبنى التحتية في 1995 و1996 في حكومة برئاسة إسحق رابين. وتوصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع في 9 يناير الماضي إلى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لصالح إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 11 عاما لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.