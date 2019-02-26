الصين تحض الهند وباكستان على "ضبط النفس" بعد الضربة الجوية

اسماء السيد - بكين: حضت الصين الثلاثاء الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس في أعقاب الضربة الجوية الهندية على "معسكر تدريب" لإسلاميين في خطوة زادت من حدة التوتر بين البلدين حول منطقة كشمير المتنازع عليها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ للصحافيين "نأمل أن تمارس كل من الهند وباكستان ضبط النفس وتتبنيان إجراءات تساعد في استقرار الوضع في المنطقة وتحسين علاقاتهما الثنائية".
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