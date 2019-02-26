"اقتراحات النواب" توافق على إقامة فرع لكلية طب المنصورة بمدينة دكرنس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على إقامة فرع لكلية الطب جامعة المنصورة بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات التى طالب بها ممثل جامعة المنصورة بشأن تطوير بعض المستشفيات التابعة.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، لاسيما فى ظل الإرادة السياسية الصادقة لتطوير التعليم الطبى وتحسين مستوى الخدمة الصحية فى مصر، تماشيا مع اشتراطات الجودة واتجاه العالم إلى تقليل أعداد الطلبة فى كليات الطب من خلال فتح أفرع جديدة للكليات الأم بما يسمح بتطبيق نظام التعليم والتدريب الحديث والفعال من خلال مجموعة صغيرة.

وقال رضوان، إن المدينة بها مستشفى عام ومستشفى حميات ومستشفى صدر يتبعوا وزارة الصحة وعلى بعد 7 كم يوجد مستشفى بنى عبيد التخصصى التابع لأمانة المركز الطبية المتخصصة، متعددة التخصصات، ويهدم الفرع كل منطقة شمال الدلتا ممثله فى مراكز "دكرنس، بنى عبيد، منية النصر، ميت سلسيل، الجمالية، المنزلة، المطرية، شربين"، مشيرًا إلى استعداد المجتمع المدنى للمساهمة فى إقامة الفرع.