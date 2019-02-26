شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على تقسيم إدارة برج العرب التعليمية لإدارتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تقسيم إدارة برج العرب التعليمية إلى إدارتين.

جاء ذلك بناء على اقتراح النائبان أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والنائب أحمد الشريف عضو الهيئة البرلمانية للنور، بشأن تقسيم إدارة برج العرب التعليمية إلى إدارتين (برج أ) و(برج ب)، على أن تتبع الإدارة الأولى كل من البرج الجديد والقديم والساحل والبنجر، والثانية يتبعها قطاع الناصرية ومريوط وقرى الطريق الصحراوى والحدودية مع محافظة البحيرة.

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وقال النائب أحمد الشريف، إن الطلب يأتى لاسميا وأن دائرة العامرية برج العرب 75% من مساحة الإسكندرية وبها إدارة العامرية وإدارة برج العرب، مشيرًا إلى المشقة التى تسببها المساحة الكبيرة على الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور.

فيما شهد الاقتراح اعتراض ممثل وزارة التربية والتعليم، بأن الإدارات تحدد فى ضوء الكثافة الطلابية، ليؤكد النائب أحمد الشريف أن المعيار الهام الذى يجب اخذه فى عين الاعتبار المساحة الشاسعة للإدارة الحالية التى تتسبب فى مشقة كافة عناصر العملية التعليمية.