شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إنشاء كنترول للتعليم الفنى الصناعى يضم الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، علي اقتراحين مقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي، أولهما بإنشاء كنترول للتعليم الفني الصناعي يضم محافظات الصعيد، مع نقل قطاع القاهرة (ب) الخاص بالتعليم الصناعي.

وقال النائب محمد حمدي دسوقي، في اقتراحه، إنه توجد أماكن تصلح لهذا الغرض، بالإضافة إلي وجود أكواد تستطيع القيام بالعمل وأثاث يمكن استغلاله ووجود أماكن للتفدير قريبة من لجان النظام والمراقبة.

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أما الاقتراح الثاني، الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي خلال اجتماعها اليوم، يتعلق بإقامة مدارس علي قطعة الأرض والتي تبلغ مساحتها ( 2200 م2) تقريبا بمدينة أسيوط بمنطقة الأربعين حي غرب والتي كانت مقام عليها عمارات الأيواء وتم إزالتها.